الحوثي تنفي استهداف إسرائيل لمنصات إطلاق صواريخ في صنعاء

نفت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأربعاء، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنصات إطلاق صواريخ في العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الغارات الإسرائيلية طالت أعيانًا مدنية بحتة، ومنها صحيفتي «26سبتمبر» و«اليمن».

وأشار إلى أن الاستهداف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الصحفيين والصحفيات وكذلك من المواطنين والمارة، مؤكدًا أن «هذا العدوان الغاشم لن يمر دون رد وعقاب».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، شن غارات جديدة على صنعاء والجوف في اليمن.

وأشار في بيان، إلى شن غارات على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محيطي صنعاء والجوف.

وأوضح أن هذه الغارات تأتي على خلفية الهجمات التي يشنها الحوثيون على إسرائيل، التي أُطلقت خلالها طائرات مسيّرة وصواريخ.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الحوثي، تنفيذ عمليات عسكرية «ناجحة» هاجمت فيها أهدافا إسرائيلية «حساسة وحيوية» في مناطق إيلات ومطار رامون والقدس المحتلة.

وبحسب بيان صادر عن الجماعة، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا عدة أهداف حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة.

وأشار البيان إلى تنفيد سلاح الجو المسير التابع للجماعة «عملية عسكرية ناجحة بـ3 طائرات مسيرة استهدفت مطار رامون، وهدفين حيويين في منطقة إيلات».

ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

