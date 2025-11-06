جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل إلى سكان جنوب لبنان

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه سيعلن عن إنذار عاجل بعد قليل إلى سكان جنوب لبنان.

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية، بأن إسرائيل تستعد لاحتمال اندلاع جولة قتال أخرى ضد حزب الله في لبنان.

وهاجم جيش الاحتلال قبل ساعات، منطقة صور في جنوب لبنان، بذريعة استهداف عناصر تعمل على تأهيل البنية التحتية لحزب الله في صور.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن «البنية التحتية استخدمت لإنتاج معدات لصالح إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية تم استهدافها وتدميرها خلال الحرب».

وبحسب ما نشرته الوكالة اللبنانية الرسمية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية – حي الوادي جنوب لبنان، مستهدفاً منطقة مفتوحة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف للتأكد من وجود إصابات محتملة، فيما سُجلت حالة هلع وخوف لدى الطلاب في مدارس معركة والعباسية وطورا وصور جراء الغارة.

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني، إنه على الرغم من التزام لبنان بوقف إطلاق النار، فإن الحزب غير ملزم بالانخراط في مفاوضات سياسية مع إسرائيل.

وأكد أن موضوع حصرية السلاح لا يُبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي إنما يناقش في إطار وطني، مؤكدا حقه المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب الجيش والشعب لحماية سيادة لبنان.

وتتسارع وتيرة التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وسط مؤشرات على مرحلة تصعيد جديدة قد تضع المنطقة على حافة مواجهة واسعة.

وحذرت هيئة البث الإسرائيلية من أنه «لا مكان محصن في لبنان» إذا واصل الحزب إعادة تسليحه، فيما تتجه تل أبيب إلى ترجمة تهديداتها بسلسلة من الضربات الجوية التي أصبحت شبه يومية، وإن كانت لا ترقى بعد إلى مستوى الحرب المفتوحة.