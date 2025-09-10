فرنسا: انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي أمر غير مقبول

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنّ انتهاك مسيرات روسية للمجال الجوي البولندي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" أمرٌ غير مقبول.

وفي بيان على منصة "إكس، قال ماكرون: "إن انتهاك مسيرات روسية للمجال الجوي البولندي خلال هجوم على أوكرانيا أمرٌ غير مقبول على الإطلاق".

وأكد ماكرون "إدانته الشديدة لهذا الانتهاك"، مشدداً على ضرورة أن "تتوقف روسيا عن تصعيدها المتهور".

وأعرب عن تضامنه مع الشعب والحكومة البولندية، مؤكدا أن فرنسا و"الناتو" لن يُعرّضا أمن الحلفاء للخطر.

من جانب آخر، أعربت سلوفينيا وكرواتيا عن تضامنهما مع بولندا.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن انتهاك المجال الجوي البولندي أمر غير مقبول.

وكذلك أعربت وزارة الخارجية الكرواتية عن تضامنها مع بولندا، مبينةً أن الهجمات الروسية تشكل تهديدا لجميع أوروبا.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت قيادة عمليات القوات المسلحة البولندية في بيان، بوقوع انتهاكات "غير مسبوقة" للمجال الجوي البولندي مساء الثلاثاء، خلال "هجوم روسي" على الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت القوات البولندية تفعيل الإجراءات الدفاعية على الفور، وقالت إنها وحلفاءها رصدت بواسطة الرادارات "عشرات الأجسام التي قد تُشكل تهديداً، واتُّخذ قرار بتحييدها، وإسقاط بعضها".