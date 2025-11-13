وزير الخارجية الجزائري يبحث مستجدات الأوضاع الليبية مع رئيسة البعثة الأممية في ليبيا

استعراض وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بمقر الوزارة اليوم الخميس، مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية مع هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بحسب بيان الخارجية الجزائرية.

وركزت المقابلة على الجهود الأممية "الهادفة إلى العبور بهذا البلد الشقيق إلى بر الأمان، بما يساهم في استتباب الأمن والاستقرار ويحافظ على سيادة ووحدة واستقلال دولة ليبيا".

وفي هذا السياق، أطلعت المبعوثة الأممية وزير الخارجية الجزائري على الخطوات المعتمدة في خارطة الطريق الأممية المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2025، بخصوص إعداد الإطار القانوني للانتخابات، وتوحيد المؤسسات التنفيذية، وتصورها لتنظيم الحوار المهيكل، وكذلك أهمية حشد المزيد من الدعم الدولي والإقليمي للجهود الأممية.

ومن ناحيته، أكد أحمد عطاف دعمه للجهود الأممية الرامية إلى إنجاح العملية السياسية، مشددا على "حتمية تنظيم الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لتجاوز المرحلة الحالية، ورفض كافة أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لإطلاع المبعوثة الأممية على مخرجات الاجتماع الوزاري التشاوري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، المنعقد بالجزائر في السادس من الشهر الجاري.