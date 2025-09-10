إسرائيل تنذر بإخلاء برج طيبة 2 غرب غزة تمهيدا لنسفه

أنذر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، الفلسطينيين في "برج طيبة 2" السكني وخيام النازحين المجاورة له في منطقة ميناء غزة غرب المدينة "بالإخلاء فورا" قبل مهاجمته.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إنذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي في البلوكات 663، 785، 786، 787، وبشكل خاص في برج طيبة 2 المحدد بالأحمر وفي الخيام القريبة منه".

وأضاف أن "الجيش سيهاجم المبنى في الوقت القريب"، زاعما "وجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

وأردف أنه "يجب إخلاء المبنى بشكل فوري" والتوجه جنوبا، نحو ما زعم أنه "منطقة إنسانية" في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ أيام شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرًا إلى النزوح جنوبًا، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.

وتأتي هذه الاستهدافات للمباني السكنية العالية، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، توسيع عملياته العسكرية في مدينة غزة ضمن "عربات جدعون 2"، ودعوته المدنيين للتوجه جنوبا نحو المنطقة التي يزعم أنها "إنسانية" في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

والاثنين أيضا، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بقصف مزيد من المباني السكنية العالية في مدينة غزة، وتدمير القطاع وحركة حماس ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى وإلقاء السلاح.

وفي اليوم نفسه تباهي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقيام جيشه بتدمير 50 مبنى سكنيا بمدينة غزة خلال يومين، متوعدا بهدم المزيد والمضي بخطط التهجير بقوله: "هذا مجرد مقدمة وتمهيد للعملية الرئيسية".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.