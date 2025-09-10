باكستان: وقف الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية في كراتشي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوقفت السلطات في مدينة كراتشي الباكستانية الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية اليوم الأربعاء، وسط استمرار هطول أمطار موسمية.

وطبقا لإشعار صادر عن مفوض كراتشي، تم اتخاذ القرار نظرا لأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح وسقوط أمطار رعدية في المدينة.

وينطبق الإغلاق على المؤسسات العامة والخاصة الواقعة ضمن نطاق اختصاص كراتشي، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأربعاء.

وجاء في الإشعار "في ضوء الأمطار الموسمية الغزيرة التي أعقبت ذلك في مقاطعة كراتشي والتحذير بشأن الطقس الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية فيما يتعلق بهطول أمطار وهبوب رياح وسقوط أمطار رعدية على نطاق واسع، تعلن حكومة السند اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 عطلة للمؤسسات التعليمية".

وحذرت شرطة المرور السائقين بضرورة توخي الحذر والقيادة بسرعة منخفضة مع الحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى.

وكان 61 شخصًا على الأقل قد لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالفيضانات في باكستان منذ الشهر الماضي.