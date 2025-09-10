روسيا: موسكو تعتبر طلب إيران الحصول على ضمانات أمنية مبررا

قال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تعتبر طلب إيران الحصول على ضمانات أمنية بعدم تكرار الضربات على منشآتها النووية مبررا.

وأضاف أوليانوف، في كلمة ألقاها أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشرت في قناته على تطبيق تليجرام، "يتحدث الجانب الإيراني عن ضرورة الحصول على ضمانات بعدم تعرض منشآته النووية لهجمات جديدة من إسرائيل والولايات المتحدة. ونعتبر هذا المطلب مبررا تماما"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح أوليانوف أنه بدلا من الضغط على إيران، يمكن للدول الأعضاء في الوكالة، وخاصة الدول الصديقة والحليفة لأمريكا وإسرائيل، العمل معها للحصول على الضمان المذكور منها، بدلا من الانحياز إلى نهجها العدواني.

ودعت موسكو الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الامتناع عن محاولات عرقلة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، وإيران.

وقال أوليانوف "نحث الدول الأعضاء في الوكالة على الامتناع عن محاولات عرقلة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين المدير العام للوكالة وإيران، من خلال التدخل في هذه العملية بخطواتها غير البناءة وغير المناسبة والمتحيزة".

وفي السياق ذاته، قال جروسي، أمس الثلاثاء، إن إيران والوكالة، اتفقتا على شروط استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.