الكويت تعرب عن استهجانها لإساءات الجماهير الأردنية خلال مباراة بين البلدين

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، اليوم الخميس، نقل إليه خلاله استياء الكويت واستهجانها لما صدر عن الجماهير الأردنية من إساءات للكويت من خلال الهتافات التي تمثل إقحاما للرياضة بأمور لا تمت لها بصلة بل وتشويها لمقاصدها، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين الكويتي والأردني مساء اليوم الخميس في عمّان.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم الخميس إن الوزير الصفدي عبر من جانبه عن أسفه واستيائه من هذه التصرفات ، التي لا تعكس طبيعة العلاقات الأخوية وما يكنه الشعب الأردني من تقدير لأشقائه في الكويت، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بمثل هذه الإساءات وستباشر اتخاذ إجراءاتها لمعرفة من يقف خلفها ومحاسبته .