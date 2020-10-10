وول ستريت جورنال: مساع أمريكية لتقليص فترات الحجر الصحي في السفر بين نيويورك ولندن

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يتطلع مسؤولون أمريكيون إلى تقليص فترات الحجر الصحي في السفر بين مدينة نيويورك ولندن خلال موسم العطلات بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم السبت.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين في وزارة النقل ووزارة الأمن الداخلي يجرون محادثات لتوفير ممرات سفر آمنة بين الولايات المتحدة والوجهات الدولية عن طريق اختبار المسافرين قبل وبعد رحلاتهم الجوية في محاولة لتقصير وقت الحجر الصحي.

ويدرس المسؤولون في وزارة النقل الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي والوكالات الأخرى زيادة توفير اختبارات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة لتنفيذ ممرات سفر آمنة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مسؤول بوزارة الأمن الداخلي إن خطوات الوزارة في مراحلها المبكرة بينما تسعى إلى تشجيع السفر عبر الأطلسي بشكل آمن مع تقييم المخاطر على الصحة العامة.

وذكر مسؤول أمريكي مطلع أن إدارة ترامب والحكومات الأجنبية تدرس الموافقة على أي خطة محتملة. وأجرى مسؤولون اتحاديون محادثات مع نظرائهم في المملكة المتحدة، شارك فيها أيضا مسؤولون ألمان. وسيطلب من المسافرين الخضوع لاختبار (كوفيد-19) قبل رحلتهم وبعد وصولهم بموجب الخطط قيد الدراسة.