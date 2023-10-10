 اليابان: سوف نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة مواطنينا في ظل الصراع بإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان: سوف نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة مواطنينا في ظل الصراع بإسرائيل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 10:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 10:54 ص

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إنها سوف تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة مواطنيها، وذلك في ظل استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا الناجمة عن الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو قال في مؤتمر صحفي، إن الحكومة لم تتلق أي تقارير بشأن وقوع قتلى أو مصابين بين اليابانيين منذ تصاعد العنف بين إسرائيل وحركة حماس، السبت الماضي.

وأضاف أنه مازال هناك عدد ضئيل من اليابانيين في قطاع غزة، موضحا أنه يتم التواصل معهم جميعا.

وقال ماتسونو، إن اليابان تدين بشدة هجمات حماس على إسرائيل واختطاف مدنيين، مؤكدا أنه لا يمكن تبرير مثل هذه الأعمال بغض النظر عن الغرض.


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