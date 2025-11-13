وزير الخارجية السوري يعلن إعادة افتتاح سفارة دمشق في لندن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس، إعادة افتتاح سفارة دمشق في لندن.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية السورية، رفع الشيباني، علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة في العاصمة البريطانية لندن، إيذانًا باستئناف عملها الرسمي بعد إغلاقها 14 عامًا.

وبدأ الشيباني، اليوم الخميس، زيارته الأولى إلى المملكة المتحدة، حيث يعتزم عقد مباحثات مع عدد من المسئولين البريطانيين.

وتأتي الزيارة في إطار سعي الإدارة السورية الجديدة لإنهاء عزلة دمشق الدولية من جراء سياسات النظام السابق، والبدء في فتح قنوات اتصال رسمية مع الدول الغربية الكبرى.

كما أنها تأتي عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ولقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت بريطانيا رفع العقوبات المفروضة على الشرع، بعد أن اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار نفسه.

وذكرت الحكومة البريطانية في إشعار نُشر على موقعها الرسمي أنها «قررت رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وعن وزير الداخلية أنس خطاب»، مشيرة إلى أن الرجلين كانا «يخضعان سابقاً لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي داعش والقاعدة».