كتائب القسام توقع 12 مركبة عسكرية إسرائيلية في كمين مركب شرق جباليا

قالت كتائب لقسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إنها أوقعت «سرية مشاة ميكانيكي مؤللة تابعة لجيش الاحتلال، مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود، في كمين منطقة معد مسبقًا شرق معسكر جباليا».

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إلى تفجير عبوة «شواظ» في الشاحنة المحمّلة بالجنود، فور وصول القوة إلى مكان الكمين المركب.

ولفتت إلى تفجير عبوة «رعدية» في سيارة جيب «همر»، واستهداف جيب آخر بقذيفة «تاندوم»، قائلة إن عناصرها تقدموا بعد ذلك صوب منطقة الكمين، وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة.

وذكرت أن «عناصرها استهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل وجريح».

ويتعرض الفلسطينيون بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، لعملية «إبادة وتطهير عرقي»، لليوم الخامس على التوالي، حيث يفرض الاحتلال حصارا بريا، وينفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، تعد هذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الاحتلال في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

والأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال البدء بعملية عسكرية برية في جباليا، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمال القطاع، منها في جباليا، التي هي الأعنف منذ مايو الماضي.

والاثنين، أنذر الاحتلال المواطنين بإخلاء منازلهم في جباليا، وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، والتوجه جنوبا.

كما تتعرض مناطق في بيت لاهيا ومحيط منطقة التوام، والعطاطرة، لقصف متواصل برا وبحرا وجوا.

ومن أصل 1.2 مليون نسمة كانوا يقطنون في محافظتي غزة والشمال، يوجد حاليا نحو 700 ألف نسمة رفضوا النزوح إلى جنوب القطاع، وفق بيانات رسمية فلسطينية.