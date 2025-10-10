برلمان بيرو يوافق بالإجماع على عزل الرئيسة دينا بولوارتي

صوت البرلمان في بيرو، أمس الخميس، بالإجماع على عزل الرئيسة دينا بولوراتي وذلك في جلسة ليلية عقدت بعد ساعات فقط من تصويت سابق بالمضي في إجراءات العزل.

وكان نواب من مختلف الأطياف السياسية قدموا مذكرات تطالب بإقالة بولوراتي، في خطوة أولى، كما صوت البرلمان على استدعاء بولوراتي لحضور جلسة مسائية بشأن التصويت على عزلها، وقرر أن تعقد الجلسة في الحادية عشر والنصف مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وفي يوليو الماضي قررت بولوارتي مضاعفة راتبها إلى ما يعادل نحو 10 آلاف دولار شهرياً، ما أثار غضب كثير من المواطنين الذين قالوا إن من الأفضل إنفاق هذه الأموال على التصدي للفقر.

وأعلن وزير الاقتصاد حينها، أن راتب بولوارتي، التي يعد معدل شعبيتها من بين الأدنى مقارنة بأي زعيم على مستوى العالم، ارتفع إلى 35568 سولا (10067 دولاراً)، وهو يزيد على الحد الأدنى للأجور في بيرو بنحو 30 مثلاً.

وكان راتب الرئيس ثبت في السابق عند 15600 سول (4400 دولار)، وهو المستوى المحدد في 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان جارسيا من 42 ألف سول.