كشف تقرير اخباري، أن إدارة نادي إنتر ميلان استقرت على عدد من اللاعبين الشبان استعدادًا لاحتمالية رحيل لاوتارو مارتينيز عن الفريق، منهم الأرجنتيني الشاب ماتياس جودوي.

وكانت إدارة برشلونة الإسباني أبدت رغبة كبيرة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو، مهاجم إنتر ميلان، خلال الفترة المقبلة لتأهيل اللاعب ليكون خليفة الأوروجوياني لويس سواريز في السنوات المقبلة.

ويمر المهاجم الأرجنتيني بمرحلة متميزة للغاية رفقة إنتر ميلان ويقدم أفضل أداء له بمسيرته الاحترافية، وهو ما أثار رغبة إدارة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني في حسم هذا الملف.

وحسبما أفادت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، منها صحيفة «كالتشيو ميركاتو»؛ فإن إدارة العملاق الإيطالي تكثف جهودها في الوقت الحالي لإيجاد بديل للمهاجم الأرجنتيني والاستعداد لأي شيء قد يحدث خلال الفترة المقبلة.

وحسبما أشارت عدد من وسائل الإعلام الإيطالية؛ فإن إدارة إنتر ميلان استقرت على أكثر من لاعب، من بينهم الشاب الإرجنتيني المتميز ماتياس جودوي، لاعب فريق رافائيلا البالغ من العمر 17 سنة.

واستطاع لاوتارو البالغ من العمر 22 عامًا ولديه عقد مع ناديه الحالي يمتد حتى عام 2023 تسجيل ثمانية أهداف رسمية ومرر ثلاث كرات حاسمة خلال مشاركاته منذ انطلاقة منافسات الموسم الجاري، وهو ما حمس إدارة برشلونة في التعاقد مع اللاعب ليكون خليفة لويس سواريز.

وعلى الرغم من اهتمام برشلونة الكبير في التعاقد مع اللاعب؛ إلا أن مسألة رحيله عن إنتر ميلان تبدو بعيدة المنال في الوقت الحالي، إلا إذا عبر اللاعب بنفسه عن رغبته في الرحيل.

وفي هذا السياق كان قد أدلى جوزيبي ماروتا، المدير العام لإنتر ميلان، بأحد التصريحات المؤكدة لهذا الأمر، قائلًا: «نحن إنتر ميلان، نحن فريق كبير وليس من الضروري تخلينا عن أفضل لاعبينا، إلا إذا عبروا هم عن رغبتهم في الرحيل».