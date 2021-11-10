السجن 5 سنوات للمتهمين بتزوير محررات رسمية بإمبابة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهمين بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم إمبابة بمحافظة الجيزه، بالسجن 5 أعوام، لإدانتهم بتهمة التزوير.

وجاء في امر الإحالة، قيام المتهمان "اشرف. م"، و"کیرلس . و"، بالاشتراك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في بتزوبر محررين عرفيين "ایصالين أمانة"، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي إذ ذيلا عليهما توقيعات منسوبه زورا للمجنى عليهما "شيماء محمد"، "محمد أبو دخان"، واستعملهما للاحتجاج بمضمونهما وهو إثبات مديونية المجنى عليهما للمتهم الثاني بمبلغ مالي على خلاف الحقيقة.

وأضاف أمر الإحالة، أنهما قام بتقليد خاتم شعار الجمهورية، منسوب صدوره لمكتب توثيق الأهرام النموذجي بأن أنشأه على غرار الصحيح منه ومهره على المحررين المزورين محل الاتهام الاول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأشارت التحقيقات، أن المتمان اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسني النية هم موظفي تنفيذ نيابة شمال الجيزة الكلية، في إرتكاب تزوير في محررات رسمية هي تقارير الطعن على الاحكام الصادرة في الجنحتين رقمي 11107 لسنة 2019 جنح قسم امبابة ، 1109 لسنة 2019 جنح قسم امبابة.

وذلك حال تحريرها من المختصين وظيفيا وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرهابأن أمدا المتهمان التوكيلان المزوران، لمحام حسن النية، للطعن على الأحكام الصادرة بالدعويين المشار إليهما فإستعمله بدوره بتقديمه لموظفي التنفيذ سالفي الذكر محتجا بما دون فيهما فأثبتوا بياناتهما ممكنين اياه من الطعن على الأحكام فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .