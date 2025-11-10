شهدت اللجان الفرعية بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة ازدحاما ملحوظا من المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك منذ الساعات الأولى من بدء التصويت.

ورصدت عدسة "الشروق"، المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الفرعية، ومن بين المواطنين الأكثر إقبالا، كبار السن والسيدات، وذوي احتياجات الخاصة.

وخلال تواجد شاب من ذوي الاحتياجات داخل لجنة مدرسة النصر الشهيد يوسف أنور بكرداسة، قام المستشار محمد أمين، رئيس لجنة فرعية، بمساعدته للإدلاء بصوته بسهولة ويسر، بعد أن أجلسه على كرسي داخل اللجنة حرصا على سلامته.

وقام بسؤاله عن اختياره الأنسب له من بين المرشحين الثلاث في انتخابات مجلس النواب عن دائرة كرداسة الذين يتنافسون على مقعد وحيد.

ووضع رئيس اللجنة الأوراق داخل صندوق الاقتراع، قام بمساعدة الشاب حتى خروجه من اللجنة، دون اى معوقات وذلك حرصا على ضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وفتحت اللجان الفرعية بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة أبوابها، صباح اليوم، أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتصدر المشهد الانتخابي عدد من الأطفال، الذين حضروا برفقة والديهم، ويحملون الأعلام، وسط أجواء تسود بالبهجة والفرحة، وشهد محيط لجان مدرسة الراية للتعليم الأساسي، مدرسة النصر الشهيد يوسف أنور، ومدرسة الأمل الإعدادية بنات، زحاما ملحوظا مع انطلاق التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.

وتواجدت قوات الأمن في محيط اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان سهولة دخول وخروج الناخبين، إلى جانب فرق من المتابعين ومندوبي المرشحين، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في كرداسة 3 مرشحين، أحدهم من حزب مستقبل وطن، وآخرين مستقلين، للفوز بمقعد واحد عن الدائرة.

أما على مستوى محافظة الجيزة، فتضم 12 دائرة يتافس عليها 152 مترشحًا، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها 6.634 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في 775 لحنة فرعية، والمحافظة تدخل ضمن دائرة الجيزة وجنوب الصعيد في نظام القوائم التي ترشح لها قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتشمل المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.