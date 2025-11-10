أقام عدد من الشباب المتطوعين بدائرة إمبابة والمنيرة الغربية، بالجيزة خيمة بمحيط لجنة مدرسة العروبة، وذلك من أجل مساعدة الناخبين على التعرف على لجانهم الانتخابية وأرقامهم في كشوف الناخبين، توفيرا للوقت والجهد وتقليل الزحام داخل اللجنة، وذلك في اليوم الأول لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

ووضع المتطوعون خيمة بمحيط لجنة وبداخلها أجهزة لاب توب وهواتف محمولة متصلة بالإنترنت لمساعدة الناخبين مع وجود بعض الكراسي كاستراحات لكبار السن وذوي الهمم.

ويتم تسليم الناخب كارت به رقم التسلسل ورقم اللجنة التي يحق له التصويت به كتوفير للوقت والجهد.

يذكر أن عدد من يحق لهم التصويت في دائرة أمبابة والمنيرة الغربية 705 آلاف ناخب، وعدد المرشحين 14 مرشحا على في مقعدين فردي بمجلس النواب.