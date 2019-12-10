تعيين صالح حميديتش عضوا في مجلس إدارة مجموعة بايرن ميونخ

اتفق أعضاء مجلس إدارة مجموعة بايرن ميونخ أمس الإثنين على تعيين حسن صالح حميديتش (42 عامًا) عضوًا في مجلس الإدارة اعتبارًا من الأول من يوليو 2020.

يذكر أن عقد حميديتش مع فريق الكرة بالنادي، والذي يشغل بمقتضاه منصب المدير الرياضي، سينتهي في الثلاثين من يونيو القادم.

وكان حميديتش قد تولى منصبه الحالي في الأول من أغسطس عام 2017، ومنذ ذلك الحين، كان شاهدًا على تتويج البايرن بلقبين في الدوري الألماني (2018 و2019) ولقب في كأس ألمانيا (2019) وصعود الفريق الرديف لدوري الدرجة الثالثة وتتويج فرق الشباب بعدد من الألقاب.

وقال رئيس المجلس هيربيرت هاينر :"لقد ساهم حسن صالح حميديتش في تحقيق البايرن للعديد من الإنجازات على مستوى الفريق الأول وفرق الشباب من خلال عمله كمدير رياضي طوال عامين ونصف العام. وأؤكد أن مجلس الإدارة لديه ثقة كاملة في قدرته على تحمل المسئولية وتشكيل المستقبل الرياضي للنادي في السنوات المقبلة".

ومن جانبه، قال حسن صالح حميديتش: "أود أن أشكر مجلس الإدارة بقيادة أولي هونيس وهيربيرت هاينر على ثقتهم بي وتقديرهم لعملي. أتطلع من الآن للعمل مع زملائي في مجلس الإدارة، ومعًا سنتحمل مسئولية قيادة البايرن نحو تحقيق المزيد من النجاحات والحفاظ على هوية النادي. أريد أيضًا أن أشكر كارل هاينتس رومينيجيه على دعمه الكبير لي طوال العامين الماضيين. أنا فخور بالعمل في هذا النادي الرائع".