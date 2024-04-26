تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي

مصطفى شوبير في حراسة المرمى.

الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "مصطفى مخلوف، محمود متولي، رضا سليم، محمد مجدي أفشة، كريم وليد (نيدفيد)، إمام عاشور، حسين الشحات، أنوتني موديست، محمود كهربا".

تشكيل مازيمبي

حراسة المرمى: أليوني بادارا فاتي

الدفاع:أوسكار كابويت – زيمانجا سوزي - جلودي ليكونزا – بواز نجالامولومي - نتامبيوي كالونجي

الوسط: إبراهيما كيتا – أتيبو رادجابو – لوزولو سيتا

الهجوم: فليبيس كينزومبي – جويل بيا

ويتطلع الأهلي للتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة على التوالي، في رحلة الدفاع عن لقبه.

وعاد الأهلي من مباراة الذهاب في الكونغو بتعادل سلبي يمنحه الأفضل قبل لقاء اليوم، ولكنه يبقي حظوظ مازيمبي موجودة حتى في حالة التعادل الإيجابي.

ويتسلح الأهلي في مباراة الليلة بخبرات كبيرة للاعبيه في الأدوار الإقصائية من البطولة، ودافع كبير لدى اللاعبين لتحقيق إنجاز الفوز باللقب للمرة الرابعة في آخر خمس نسخ من المسابقة.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي يسعى بدوره للإنفراد برقم تاريخي مع النادي، بعدما وصل للمباراة رقم 19 على التوالي دون هزيمة على صعيد دوري أبطال إفريقيا، وهو نفس رقم البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي.

واستعاد الأهلي في التدريبات الأخيرة بعض العائدين من الإصابة مثل إمام عاشور والمالي أليو ديانج وحارس المرمى محمد الشناوي وحسين الشحات الذي شارك بواقي الوجه.

وطالب كولر لاعبيه بالضغط المبكر في المباراة لحسم الأمور مبكرًا عن طريق التسجيل في الشوط الأول، كما شدد على أهمية عدم إهدار الفرص التي تتاح أمام المرمى، محذرًا لاعبي الوسط والدفاع من سرعة هجمات الفريق الكونغولي.