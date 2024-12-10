يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة الدكتور رشا سالم تحت عنوان "أكوان" وذلك في السادسة من مساء غد الأربعاء، بقاعة الباب في ساحة دار أوبرا القاهرة.

المعرض الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يستمر حتى 21 ديسمبر، ويقدم مجموعة أعمال الموزاييك التي تجسد فيها رشا سالم عالم البحر بمنظور فني يعكس رؤية معاصرة، حيث تبرز حركة البحر وتكويناته، وألوانه في تناغم مع البيئة السكندرية.

وعن المعرض يقول الفنان وليد قانوش: أعماله تعبر بوضوح عن الرؤية البصرية التي تقدمها الفنانة رشا سالم وذلك من خلال اختيارها اللوني والبناء التشكيلي لكل عمل، فضلا عن الوحدة التي تجمع أعمال هذه التجربة على مفهوم واحد يؤكد المضمون العام للتجربة في النظر إلى الكون سواءً من الداخل أو من الخارج.

‏وأضاف: استطاعت الفنانة من خلال تلك التجربة إثبات أن فنون الموزاييك المعاصرة قادرة على تجاوز تاريخ التقنية لتتحول إلى واحدة من أهم وسائط التعبير وأكثرها خصوصية بما تطرحه معطيات الخامات المختارة من قيم بصرية تضيف للفنان أدوات يستطيع من خلالها أن يؤكد وجهة نظره الفكرية والفنية بشكل قد يتجاوز أو يصعب تحقيقه بالوسائط التقليدية.