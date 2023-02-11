علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة الأهلي من نادي ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "الأهلي خسر 4 وبيقولوا تمثيل مشرف.. هو لو مستر مشرف ده مكنش موجود كان الماتش خلص كام".

وأضاف أن هناك تباينا كبيرا في المستوى بين الكرة المصرية ونظيرتها في إسبانيا، متابعا: "تشوف الفرق ده لما الشناوي داخل فيه جون بكعبين.. ووقف 4 من دفاع الأهلي بيتفرجوا.. الشناوي تشوف على وشه بيقولهم هو فيه إيه، إنتو هتسيبوني لوحدي".

وأوضح أن الأهلي تكبد هزيمة ثقيلة من ريال مدريد، وأن الفريق في حاجة لبذل مجهود أكبر للفوز على فلامينجو البرازيلي في مباراة الثالث والرابع.

وسخر أديب، من إشراك كهربا في الدقائق الأخيرة من المباراة، قائلا: "إيه الحكمة إنك تلاعب كهربا آخر 3 دقايق.. عاوز أعرف إيه تفكير المدرب في اللحظة دي.. هو أنت متخيل كهربا ده فيشة هتحطها ييجي الجون".

وأشاد بمستوى حسين الشحات أمام ريال مدريد، معتبرا أن المباراة الأفضل للشحات في آخر خمس سنوات، متابعا: "أنا مدين لحسين باعتذار".

وخسر الأهلي 1 / 4 أمام نادي ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي، فبات أقصى طموحاته المحافظة على الميدالية البرونزية التي حققها في العامين الماضيين، لكنه سيكون مُطالبا بتخطي عقبة صعبة إذ يواجه نادي فلامينجو البرازيلي، الذي كانت التوقعات في صالحه للوصول إلى المباراة النهائية، لكنه تلقى خسارة مفاجئة 2 / 3 أمام الهلال السعودي.