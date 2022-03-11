وزير الزراعة: نبحث عن مصادر بديلة لاستيراد القمح بعد الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة اتخذت قرارًا وصفه بـ"الجريء" وذلك بإعلان سعر توريد القمح قبل زراعته مقابل 810 جنيهات للأردب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الأراضي المزروعة بالقمح زادت 250 ألف فدان مع وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي من 4 إلى 5 أشهر.

وأفاد بأنّ مصر تستورد ما بين 10 إلى 11 مليون طن من القمح، وتبحث مصادر بديلة لاستيراده، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى وجود 9.7 مليون فدان أراضى زراعية منها 48% يتم زراعتها بالحبوب رغم انخفاض العائد الاقتصادي لها لكن ذلك يأتي من أجل مسألة الأمن الغذائي.

وتابع: "أدعو المزارعين إلى سرعة توريد القمح للصوامع وسيتم توفير مختلف التسهيلات للمزارع من ضمنها الدفع والسداد الفوري"، مشيرا إلى أن الوزارة تأمل توريد 6 ملايين طن قمح من الفلاحين.