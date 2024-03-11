أنهى قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، الاستعدادات لإطلاق البرنامج الرمضاني، بمختلف مراكز الإبداع التابعة للقطاع، والتي تنطلق بدءًا من الأحد المقبل 7 رمضان، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وتنطلق أولى الفعاليات مع فرقة سماع للإنشاد الديني بقبة الغوري، وفى نفس التوقيت تقام أمسية شعرية احتفالا باليوم العالمي للشعر ببيت الشعر العربي خلف الجامع الأزهر.

وفي الثامن من رمضان، يقام حفل فرقة "الفراديس" بقيادة المنشد صلاح عبد الحميد بقبة الغوري، وفي قصر الأمير طاز ينشد الشيخ محمود التهامي وفرقته الموسيقية، أما بيت السحيمي فيقدم حفل غنائي للفنان محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية.



وفي التاسع من رمضان، تقيم قبة الغورى حفل غنائي للفنان على الهلباوي وفرقته،وفي قصر الأمير طاز فرقة المولوية بقيادة الفنان عامر التـوني، ويستضيف بيت السحيمي حفل غنائى لفرقة "فويس باند"، وببيت العينى تقام ورشة "فانوس رمضان" وورشة حكايات شهرزاد.

وفي العاشر من رمضان، تقيم قبة الغورى حفل فني لفرقة التنورة التراثية، وفي قصر الأمير طاز ينشد الفنان وائل الفشني وفرقته الموسيقية، وفي بيت الست وسيلة أمسية شعرية ومناقشة كتاب "ثقب المفتاح لا يرى".

واحتفالا بذكرى النصر، يقيم بيت السحيمي صالون "ذاكرة الوطن" وحفل لفرقة "صحبة السمسمية"، وفي مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية تقام ندوة بالتعاون مع بيت العائلة المصرية بعنوان "رمضان شهر الانتصارات".



وفي يوم الحادي عشر من رمضان، تستضيف قبة الغورى حفل فرقة الحضرة المصرية، وفي بيت الغناء العربي يقام صالون مقامات بيت الغناء بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي، أمام بيت السحيمي يقيم حفل إنشاد ديني لفرقة الحور، وبمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، يقام صالون كلام في السيما مع المخرج السينمائي أشرف فايق بعنوان "الاحتفال بذكرى ميلاد مخرج الروائع حسن الإمام" يعقبه افتتاح معرض للخط العربي ويستمر حتى 4 أبريل، وفي مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية يقام عرض حكي وغناء صوفي تأليف وأشعار الشاعر ميسرة صلاح الدين.

وفي الثاني عشر من رمضان، تستقبل قبة الغورى مجلس الصلاة على رسول الله، وبقصر الأمير طاز يقام حفل فرقة Looperia project قيادة الفنان محمد كمال، أما بيت السحيمي فيقدم عرض الأراجوز وخيال الظل.

وفي الثالث عشر من رمضان تقيم قبة الغورى حفل فني لفرقة التنورة التراثية، أما قصر الأمير طاز فيقدم السيرة الهلالية "محمد كساب"، ويقيم بيت السحيمي حفل غنائي للفنان فادى رشدي وفرقته الموسيقية، وفي بيت العود العربي يقام حفل أستاذ بيت العود الفنان ماريو سعيد. وفي بيت المعمار المصرى تقام ندوة الاحتفاء بذكرى ميلاد المعمارى حسن فتحي.

وفي الرابع عشر من رمضان، تستضيف قبة الغورى حفل الفنانة منال محيي الدين وفرقتها.

ويقيم قصر الأمير طاز حفل الفنانة سماح إسماعيل وفرقتها الموسيقية، وفي بيت السحيمي تقدم حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، وفي بيت الغناء العربي حفل الفنانة عبير أمين وفرقتها الموسيقية.



وفي يوم الخامس عشر من رمضان، تقيم قبة الغورى حفل الفنان "عمرو درويش، وينظم بيت السحيمي ليالي السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي وفرقته الموسيقية.

وفي السادس عشر من رمضان تستقبل قبة الغورى، حفل فرقة "عشاق النغم" بقيادة الفنان محمد عبدالستار، ويستضيف قصر الأمير طاز لقاء لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية بعنوان "رمضان.. وسماحة الأديان".



وفي السابع عشر من رمضان، تقيم قبة الغورى حفل فرقة التنورة التراثية، وفي بيت السحيمي تقام ليالي السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي وفرقته الموسيقية، وفي مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية تقام سلسلة لقاءات ليالي رمضان الإبداعية أمسية بعنوان " تجليات رمضانية في الأدب والفن.



وفي الثامن عشر من رمضان، تقيم قبة الغورى حفل فرقة المختار للإنشاد الدينى، وفي بيت الغناء العربي يقام حفل الفنان إبراهيم راشد وفرقته، وببيت السحيمي حفل إنشاد ديني للمنشد محمود الحديوي وفرقته الموسيقية، وفي مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية حفل إنشاد ديني مع المنشد ناجي عز الدين وبطانته.



وفي التاسع عشر من رمضان، تقدم قبة الغورى حفل الشيخ إيهاب يونس وفرقته، وفي بيت السحيمي يقام عرض الأراجوز وخيال الظل.

وفي العشرين من رمضان، تستقبل قبة الغورى حفل فرقة التنورة التراثية، ويقيم قصر الأمير طاز حفل ثنائي العود "دينا وغسان"، وينظم بيت السحيمي حفل غنائي لفرقة "شوية فن" قيادة الفنان جو، في بيت العود العربي حفل أستاذ بيت العود الفنان مايكل أنسي، ويقيم بيت المعمار المصري صالون العمارة والسينما "سينما درب اللبانة".

وتختتم الفاعليات في الحادي والعشرين من رمضان بعرض فرقة المولوية قيادة الفنان عامر التوني بقبة الغوري، أما بيت الغناء العربي فيقيم كورال سلام التابع للمركز القومى لثقافة الطفل، وفي بيت السحيمي حفل فرقة النيل للآلات الشعبية.