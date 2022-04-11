وزير مالية اليونان يتوقع نمو الاقتصاد بأكثر من 3% خلال العام الحالي



توقع وزير مالية اليونان اليوم الاثنين وصول معدل نمو الاقتصاد في بلاده خلال العام الحالي إلى أكثر من 3% مع تسجيل معدلات نمو كبيرة اعتبارا من 2023 وما بعدها.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير كريستوس ستايكوراس قوله خلال مؤتمر صحفي: "نتوقع أداء ماليا أفضل من التوقعات الأصلية لعام 2021، وانضباط مالي كبير في 2022 وتحقيق الفوائض الأولية الواقعية في الميزانية اعتبارا من 2023".



كان محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس قد صرح في الأسبوع الماضي بأنه من المتوقع أن يستمر اقتصاد البلاد في تسجيل نمو خلال عام 2022 ، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا قبل الحرب في أوكرانياعندما كانت التقديرات تشير لنمو متوقع بـ 8ر4% .



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول إنه أصبح من المتوقع في السيناريو الأساسي أن يسجل الاقتصاد نموا بـ 8ر3% ، و 8ر2% في سيناريو حدوث المزيد من التطورات غير المرغوب فيها، واعتمادا على حدة ومدى الاضطرابات الدولية في أسعار الطاقة والأغذية.



ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2ر5% في 2022 في ظل السيناريو الأساسي ، و7ر7% في ظل سيناريو الظروف غير المرغوبة.