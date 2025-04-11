أوليفر كان يوجه انتقادات لإدارة بايرن ميونخ

انتقد أوليفر كان، الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ، قيادة النادي لعدم دعمها عضو الإدارة الرياضية، ماكس إيبرل، بشكل علني، وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله مع البطل التاريخي للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وصرح كان لصحيفة (بيلد) الألمانية، خلال مقابلة نُشرت اليوم الجمعة: "في الماضي، لم يكن تداول الأسماء مرارا وتكرارا علنا مؤشرا جيدا"، في إشارة للتكهنات المثارة بشأن بدائل محتملة لإيبرل.

وشدد كان على أن إيبرل يستحق مستوى معينًا من الدعم والثقة، من جانب إدارة النادي.

وأضاف حارس المرمى الألماني السابق، أن السماح باستمرار هذه التكهنات دون توضيح، زاد صعوبة مهمة إيبرل وأضعف مكانته.

وواجه إيبرل انتقادات شديدة، خلال فترة وجوده في بايرن، خاصة بعدما بدت تصريحاته حول الرحيل الوشيك لأسطورة النادي، توماس مولر، متعارضة مع تصريحات الرئيس الفخري للعملاق البافاري، أولي هونيس.

واعترف إيبرل، الأسبوع الماضي، بأنه ربما أخطأ في تقدير الموقف، عندما ألمح في يناير الماضي إلى أن محادثات تجديد عقد مولر الرسمية، لن تكون ضرورية، حيث قال حينها: "عندما يعلن رغبته في الاستمرار، سنناقش الأمر، ونقوم بتقييم الفريق".

وأوحى التعليق بأن مولر، كان بحاجة فقط لإعطاء الضوء الأخضر للتجديد.

وبالتأمل في الأمر الآن، أقر إيبرل بأن التعليق كان مدفوعا بالعاطفة، قائلا لمحطة (سبورت 1) التليفزيونية: "ربما افتقدت الذكاء عندما أدليت بتلك التصريحات.. كنت ببساطة متأثرا، لأنني لم أستطع تخيل الدوري الألماني وبايرن ميونخ دون توماس مولر، في ذلك الوقت".

وفي هذه الأثناء، تستمر التكهنات حول اهتمام بايرن المحتمل بماريو جوميز، الذي يعد حاليا جزءا من إدارة لايبزيج الألماني، لخلافة إيبرل، بالإضافة إلى رالف رانجدنيك، مدرب المنتخب النمساوي، الذي ارتبط أيضا ببايرن.