نيويورك تايمز: ترخيص استخدام لقاح فايزر للأطفال خطوة حاسمة نحو تعافي أمريكا من كورونا

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتوسيع نطاق تصريح الاستخدام الطارئ لاستخدام لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، ليشمل الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، بمثابة خطوة حاسمة نحو تعافي الولايات المتحدة المطرد من الوباء، ومُرَحَّبٌ بها لملايين العائلات الأمريكية التي تتوق للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تتوج أسابيع من الترقب بين الآباء الذين يواجهون مشكلة مع كيفية ممارسة حياتهم عندما يتم تطعيم البالغين في الأسرة فقط.

وأوضحت أن قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يزيل عقبة أمام إعادة فتح المدارس عن طريق الحد من خطر انتقال العدوى في الفصول الدراسية ويتيح لأكثر من 17 مليون طفل في هذه الفئة العمرية فرصًا لحضور المعسكرات الصيفية، وحفلات المبيت والمشاركة في مباريات الدوري الصغير.

ونقلت عن كريستين أوليفر طبيبة الأطفال وخبيرة اللقاحات في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك، قولها: "هذه أخبار رائعة يبدو أننا كنا ننتظر وقتًا طويلاً لبدء حماية الأطفال في هذه الفئة العمرية، حيث إن لقاح فايزر/ بيونتيك متاح بالفعل لأي شخص يزيد عمره عن 16 عامًا".

واستدركت الصحيفة الأمريكية، قائلة إن الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ليس هو العقبة الأخيرة، موضحة أنه من المتوقع أن تجتمع لجنة استشارية تابعة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قريبًا لمراجعة البيانات، وتقديم توصيات لاستخدام اللقاح في الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا.

واستبعدت "نيويورك تايمز"، أن يبدأ تطعيم الأشخاص بين 12 و15 قبل توصية مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض المعدية، وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استعدادها لتولي الأمور اللوجستية المتعلقة بتطعيم هذه الشريحة من المواطنين عبر برنامج الصيدلة الفيدرالي وأطباء الأطفال وأطباء العائلة.

وأفادت بأنه من المتوقع أن يفسح تطعيم هذه الشريحة المجال أمام زيادة نسبة المواطنين الأمريكيين الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا بمقدار 5%، 17 مليون شخص سيتلقون اللقاح، ما سيعني أن 85% من التعداد السكاني لأمريكا ستكون مؤهلة للتطعيم.