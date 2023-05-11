تعليم دمياط تنتهي من امتحانات النقل لمرحلة التعليم الأساسي

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس مرحلة التعليم الأساسي بدمياط، اليوم الخميس.

وأكد عبد الرؤوف في بيان له، سير اللجان الامتحانية بصورة جيدة، وعدم تتلقي المديرية أية شكاوى من الورقة الامتحانية، وذلك بعد أن تفقد مدرسة الشهيد محمد أحمد حجازي الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية، للاطمئنان على حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، كما تابع أعمال الكنترول في المدرسة.

ووجه عبد الرؤوف، بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد والمراجعات، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.