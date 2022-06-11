 أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة - بوابة الشروق
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أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
محمد راشد
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 3:56 ص | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 4:00 ص

أعلن سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظطة الأقصر، افتتاح مسجد جديد من بين المساجد التي تم الانتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة.

وأناب محمود، الشيخ صلاح نور عبد العال، وكيل المديرية، وذلك لحضور حفل الافتتاح وارتداء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة والتي كانت بعنوان الدين والإنسان.

وبين وكيل المديرية، أن رسالة الإسلام هي رسالة عامة وعالمية جاءت للناس جميعا، وأن كل النداءات الإيمانية القرآنية الهدف منها سعادة الإنسان في دنياه وأخرته.

وقد حضر حفل الافتتاح الشيخ علي صديق أمير، مدير إدارة أوقاف الزينية، الشيخ علاء محمد إبراهيم، رئيس قسم المساجد بإدارة أوقاف الزينية، وعدد من المواطنين، وكان قارئ الجمعة، الشيخ أسامة الرزيقي.

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