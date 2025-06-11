اليونيسف: التغيرات الإيجابية الأخيرة في سوريا تجدد الأمل لأطفالها

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن التغيرات الإيجابية التي شهدتها سوريا في الأشهر الماضية تمثل فرصة تاريخية لإحداث تحول مهم وتجديد أمل أطفال سوريا وعائلاتهم.

وفي تقريرها الشهري الذي نشر على موقعها، أشارت المنظمة إلى أن هذه التحولات الإيجابية تعيد تشكيل مشهد الحلول الدائمة بشكل كبير، ما يخلق فرصا للعودة الطوعية للاجئين والنازحين داخليا، لافتة إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يلعب أيضا دورا حاسما، وبمجرد تنفيذه فإن نتائجه ستظهر فيما يتعلق بتخفيف معاناة السوريين وإحراز تقدم ملموس في تقديم المساعدات الإنسانية، والنهوض بجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار لكل طفل وعائلة.

وأوضحت المنظمة الدولية أن قضايا عدة مثل الذخائر غير المنفجرة، ما زالت عالقة ويجب حلها، مجددة التزامها بمواصلة دعم حقوق الأطفال ودعم سوريا في مسيرتها نحو التعافي والسلام والتنمية المُستدامة.