ضياء رشوان يطالب قيادات حماس: برّئوا ذممكم من الاتهامات الباطلة ضد مصر

طالب الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قيادات حركة حماس، بإصدار توضيح رسمي بعد التصريحات الأخيرة للقيادي خليل الحية، وما تلاها من «بيان وضيع» صدر عن كيان مجهول يسمى «اللجنة المركزية للطوارئ».

وشدد خلال لقاء ببرنامج «ستديو إكسترا» المذاع عبر «Extra News» أن حركة حماس «الأكثر علما» بالجهود المصرية، كما أنها «الأكثر وجودا» بين كل فصائل المقاومة الفلسطينية، قائلا: «حماس مطالبة بالتوضيح بعد كلمة رئيس الحركة والبيان الوضيع في حق مصر، الذي صدر من كيان غير معروف يسمى اللجنة المركزية للطوارئ».

وأوضح أن حركة حماس تواجه بعض المشاكل الداخلية، مشيرا إلى أن وجود جناح لا يزال يتمسك بفكر الإخوان ينتمى أكثر للجماعة ويرفض وثيقة 2017 التي ألغت الانتماء للجماعة، ونصت على أنها حركة مقاومة وطنية تقبل بحل الدولتين.

وتابع:« يبدو أن هناك حالة من حالات الارتباك داخل حماس الآن، خاصة بعد انتقال بعض قياداتها إلى تركيا، وتواجدهم بين قطر وتركيا وفلسطين، ولكن هذا الارتباك نحن لسنا مسئولين عنه، ولا مصر تدفع ثمنه».

وأشار إلى أن «الأمر المؤسف أن القيادي خليل الحية ليس من هذا الجناح»، مضيفا أن: «الأخ خليل الحية في لقاء بمعارضين مصريين أثناء زيارته لمصر أوصاهم بضرورة مساندة النظام المصري والرئيس السيسي بقوة؛ لأنه داعم للقضية الفلسطينية».

ووجه «رشوان» نداءً قيادات الحركة قائلا: «أنا أطالب قيادات الحركة كلها، وأخص بالذكر: الإخوة خليل الحية، وباسم نعيم، وطاهر النونو، وموسى أبو مرزوق، أن يخرجوا ليقولوا كلمتهم؛ هؤلاء هم أعلم الناس بمصر، وهم أكثرهم إقامة فيها، ولبعضهم سكن دائم بها، عليهم أن يخرجوا ليُبرّئوا ذممهم ويُبرّئوا الشعب المصري من الاتهامات الباطلة».

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، مساء الخميس، أن التظاهر أمام السفارات المصرية، يجحف بالدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، والتضحيات التي قدمتها مصر منذ النكبة، ويصب تماما في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي ويقدم له هدية مجانية.

وأضافت الخارجية، أن التظاهرات أمام السفارات المصرية يساهم في تشتيت الرأي العام الدولي والعربي عن المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في القطاع، وتخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة للتوقف عن الانتهاكات الإسرائيلية السافرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ويتسبب في تحويل الانتباه عن الجرائم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، واستهداف مصر باعتبارها الركيزة الأساسية الصامدة والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني.