قطر تهيب بأولياء الأمور عدم السماح لأطفالهم بالخروج إلى الأحياء السكنية خلال أيام عيد الفطر

أهابت وزارة الداخلية القطرية بأولياء الأمور توجيه أبنائهم بالبقاء ضمن النطاق العائلي خلال أيام عيد الفطر المبارك، وعدم السماح لهم بالخروج إلى الأحياء السكنية أو التنقل مشيًا بين المنازل للمعايدة، تجنّباً لما قد يترتب على ذلك من مخاطر محتملة على سلامتهم.

وأكدت في بيان، اليوم الخميس، أهمية الاكتفاء بالزيارات والفعاليات العائلية المحدودة، والالتزام التام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، داعية الجميع إلى التحلي بالمسئولية المشتركة؛ بما يعزز السلامة العامة، ويضمن قضاء العيد في أجواء آمنة ومطمئنة.

وفي وقت سابق، أعلنت دولة قطر طرد الملحق العسكري والملحق الأمني في سفارة إيران بالدوحة، إلى جانب العاملين في الملحقيتين، واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وسلمت وزارة الخارجية القطرية مذكرة رسمية إلى السفارة الإيرانية، خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم بالوزارة إبراهيم يوسف فخرو، مع السفير الإيراني علي صالح آبادي، أبلغت خلالها بالقرار.

وأوضحت الخارجية القطرية أن هذه الخطوة تأتي على خلفية «الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم» الذي طال دولة قطر، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً لسيادتها وأمنها، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، إضافة إلى قواعد حسن الجوار.

وشددت الوزارة على أن استمرار هذا النهج سيقابل بإجراءات إضافية، مؤكدة احتفاظ الدوحة بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، وفقاً لأحكام القانون الدولي.