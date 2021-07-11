العناني: استقبلنا أكثر من 550 ألف سائح في يونيو الماضي

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عدد السائحين تجاوز 550 ألفًا خلال شهر يونيو الماضي، لافتًا إلى أن مصر تستقبل 500 ألف سائح شهريًا عل مدار 4 شهور ماضية.

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الوزارة وضعت استراتيجية ترويج للمنتج السياحي المصري بالتعاون مع شركة كبرى تنفذها على مدار 3 سنوات، موضحًا أنها من المقرر أن تبدأ قبل نهاية أغسطس المقبل.

وتابع أن المقاصد السياحية المصرية ليست غالية، مشيرًا إلى أن المشكلة تتعلق بإغلاق الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر أبوابها؛ بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن 60% من السياحة تأتي إلى مصر من أوروبا الغربية، قائلًا إن قرار روسيا رفع الحظر عن المنتجعات السياحية المصرية واستئناف السياحة من أوروبا سيؤدي إلى تحقيق أرقام جيدة.

وأشار إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين من دول الخليج والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على وجود ثقة من مقدمي الخدمات السياحية والدول في الإجراءات المصرية.

ولفت «العناني» إلى أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة تشهد إقبال عدد كبير من المصريين، مضيفًا أن الوزارة تعمل على زيادة الفنادق في منطقة الساحل الشمالي ورفع كفاءة المطارات المحيطة.