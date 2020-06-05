السعودية: ضبط 6310 أشخاص لمحاولتهم الحج بدون تصريح و84 حملةَ حج وهمية

قال مدير الأمن العام السعودي رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، إن قوات أمن الحج ضبطت 6 آلاف و310 أشخاص لمحاولتهم الحج من دون تصريح و84 حملةَ حج وهمية في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف البسامي - وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية /واس/ - أنه تم تطبيق عقوبة مخالفة الحج بلا تصريح بحق المخالفين، والقبض على القائمين على الحملات الوهمية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشار البسامي إلى أن عدد المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة بلغ 125 ألفًا و481 شخصًا، وإعادة 72 ألفًا و503 مركبات غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والقبض على 27 ناقلًا لأشخاص غير مصرح لهم بالحج وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم.