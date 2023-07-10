ألقى ضباط مباحث قطاع الأحوال المدنية بمحافظة الدقهلية، القبض على عامل أثناء وجوده داخل السجل المدني وبصحبته شخص من ذوي الهمم لتصويره بدلًا منه خلال استخراجه بطاقة رقم قومي، وذلك للهروب من التجنيد.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة قطاع الأحوال المدنية فرع بحث الدقهلية لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بورود معلومات أكدتها التحريات بشأن قيام هشام.ع.ج، 29 عامًا، عامل، ومقيم قرية منشأة السلام مركز تمي الأمديد، باستخراج بطاقة رقم قومي ببياناته وصورة شخص آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، بقصد الهروب من أداء الخدمة العسكرية.

وبالفحص تبين رغبة المتحري عنه في الحصول على بطاقة رقم قومي ببياناته، وصورة شخص يدعى السيد.ط.م.ح. 27 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بذات القرية، لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة بقصد استخدامها في التهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتحرى عنه اتفق مع شقيقه محمد 31 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بذات القرية، والذي اصطحبه لإدارة شرطة الأحوال المدنية بسندوب، والتوقيع على الإقرارات المطلوبة كضامن بأن الحاضر هو شقيقه هشام على غير الحقيقة مما ترتب عليه التصوير بدلًا منه.



وبتقنين الإجراءات جرى ضبط الأول، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12237 لسنة 2023 جنح قسم أول المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.