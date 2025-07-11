برشلونة ينتظر تقرير التدقيق المالي من أجل الصفقات الجديدة

يُراقب نادي برشلونة عن كثب نتائج التدقيق المالي الذي تُجريه شركة Crowe تمهيدًا للعودة إلى قانون "1:1" بداية شهر أغسطس المقبل، وهو القانون الذي يسمح للنادي بتسجيل لاعبين جدد وفقًا لقواعد اللعب المالي النظيف المعتمدة من قبل رابطة الليجا الإسبانية.

ووفقًا لمصادر داخل النادي، فإن الهدف الأساسي يتمثل في مصادقة الليجا على التقرير المالي قبل مباراة ريال مايوركا يوم 16 أغسطس، وهو ما يتيح للنادي تسجيل جوان غارسيا كحارس أول، وتجديد عقد تشيزني حتى 2027، مع إمكانية تسجيل جناح أيسر جديد إذا سمحت الإمكانيات المالية بذلك.

وتعتمد عودة النادي إلى قانون "1:1" بشكل كبير على إدراج الإيرادات المتوقعة من مشروع تأجير 475 مقعدًا فاخرًا في ملعب سبوتيفاي كامب نو، والمقدّرة بـ 100 مليون يورو، منها:

30 مليون يورو دفعتها شركة Fortia Advisor القطرية بالكامل.

70 مليون يورو من شركة New Era Visionary Group الإماراتية، التي دفعت حتى الآن 28 مليون يورو.

ورغم أن 42 مليون يورو لا تزال مستحقة الدفع، فإن شركة Crowe لا تُطالب بتحصيل المبلغ مباشرة، بل تكتفي بتأكيد التزام الجهة الممولة، وهو ما يُرضي معايير الليجا ويمنح برشلونة مرونة في تسجيل اللاعبين.

وفي مقابلة إعلامية مع جوردي وايلد، أبدى رئيس الليجا خافيير تيباس تفاؤله بقدرة برشلونة على استعادة قانون "1:1" بحلول يناير 2026، مما يفتح الباب أمام إمكانية عودة ليونيل ميسي للمشاركة في افتتاح النسخة الجديدة من ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ورغم هذا التفاؤل، يبقى النادي بحاجة إلى خروج مالي كبير خلال الصيف الحالي من أجل استعادة التوازن، ويُعد رحيل مارك أندريه تير شتيجن الخيار الأقرب، نظراً لتعاقد النادي مع غارسيا، وتجديد عقد تشيزني، بالإضافة إلى عبء الرواتب المؤجلة في عقد الحارس الألماني الممتد حتى 2028.