بايرن ميونخ: واثقون من بقاء ألابا مع بايرن ميونخ

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يثق كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم من قيام ديفيد ألابا بتمديد تعاقده مع الفريق ولكنه قال إن تياجو ألكانتارا يمكنه الرحيل عن الفريق في حال وجود عرض مناسب.

كما أكد رومينيجه على ما يبدو أن المعارين للفريق فيليب كوتينيو، وإيفان بريسيتش، وألفارو أودريوزولا سيرحلون عن الفريق في الموسم المقبل.

وبدأ ألابا /28 عاما/ مع بايرن ميونخ كظهير أيسر ولكنه أصبح قلب دفاع الفريق هذا الموسم وقدم عروضا رائعة في الموسم الذي اختتمه بايرن بتتويجه بالثنائية المحلية الثانية على التوالي.

وقال رومينيجه للصحفيين :"مع ألابا، متفاءل بحذر من أننا سنجد حلا".

ويتبقى عاما واحدا فقط في عقد ألابا مع الفريق.

ويدرس لاعب خط الوسط الإسباني تياجو ما إذا كان يريد تحديا جديدا من عدمه. وأفادت تقارير إعلامية أنه يريد الانتقال لفريق ليفربول ولكن تقارير أخرى ذكرت أن يورجن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي يعتقد أنه كبير في السن حيث يبلغ 29 عاما.

وقال رومينيجه :"إذا جاء نادي إلينا ومستعد لدفع قيمة انتقال جادة وعادلة، سننظر في الأمر".

وتعاقد بايرن مع ليروي ساني بالإضافة لعدد قليل من اللاعبين الاحتياطيين للموسم المقبل، ولكن رومينيجه قال إن النادي يواجه "تحديات مالية" في عصر "فيروس كورونا" ولن يقوم بإستثمارات أخرى.

ومازال الفريق بحاجة لبعض التدعيمات في عدة مراكز مما يعني أن سياسة بايرن ميونخ في استعارة الأسماء الكبرى ربما ستتواصل.

ولكن يبدو أنه من المؤكد أن اللاعبين المعارين حاليا، كوتينيو (برشلونة) وبريسيتش (إنتر ميلان) وأودريوزولا (ريال مدريد) لن يعودوا لميونخ مع بدء الموسم الجديد في سبتمبر. ومع ذلك سيبقى اللاعبون الثلاثة مع الفريق لحين الانتهاء من نهائيات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال رومينيجه :" أعتقد أنه من الجيد أن اللاعبين الثلاثة مازالوا هنا الآن وأنهم سيلعبون الموسم للنهاية".

وربطت وسائل الإعلام كوتينيو بالانتقال لصفوف أرسنال.