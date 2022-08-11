 مجلس الشيوخ التشيكي يوافق على توسيع الناتو ليشمل السويد وفنلندا - بوابة الشروق
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مجلس الشيوخ التشيكي يوافق على توسيع الناتو ليشمل السويد وفنلندا

د ب أ
نشر في: الخميس 11 أغسطس 2022 - 4:50 ص | آخر تحديث: الخميس 11 أغسطس 2022 - 4:50 ص

وافق مجلس الشيوخ التشيكي اليوم الأربعاء ، بأغلبية ساحقة على توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وصوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الـ 66 الذين شاركوا في التصويت لصالح انضمام السويد إلى الحلف، في حين أيد 64 فقط من أصل 65 قبول عضوية فنلندا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه".

وامتنع أحد أعضاء المجلس عن التصويت، لكنه قال بعد ذلك إنه كان خطأ.

يشار إلى أنه بعد موافقة مجلس الشيوخ، ينبغي أن يوافق مجلس النواب أيضا على هذه الخطوة، ولكن هذا يعتبر إجراء شكليا.

والخطوة الأخيرة للتصديق في البلاد هي أن يوقع الرئيس ميلوس زيمان.

ويتعين الحصول على تصديق جميع الأعضاء الحاليين وعددهم 30 عضوا في الناتو على عملية توسيع الحلف. ورفضت السويد وفنلندا السعي للحصول على العضوية لعقود لكنهما غيرتا رأيهما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

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