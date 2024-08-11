 زامبيا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية وتغلق طريقا رئيسيا لتجارة النحاس - بوابة الشروق
الأحد 11 أغسطس 2024 8:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

زامبيا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية وتغلق طريقا رئيسيا لتجارة النحاس

لوساكا - د ب أ
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 7:35 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 7:35 م


أغلقت زامبيا حدودها مؤقتا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت الحكومة في مطلع الأسبوع، في خطوة قد تؤخر الصادرات من أكبر منتج للنحاس في أفريقيا.

وقال تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة في زامبيا ، في تصريحات بثت عبر هيئة الإذاعة الوطنية الزامبية "زد إن بي سي" ليلة أمس السبت: "لقد قررنا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإغلاق الحدود في الوقت الحالي. قد نبدأ في مواجهة تراكم الشاحنات"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاحتجاجات في الكونغو التي اندلعت بعد أن حظرت حكومة ذلك البلد بعض واردات المشروبات من زامبيا ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية فى زامبيا "زد إن بي سي".

ولم يقدم مولينجا إطارا زمنيا بشأن المدة التي ستبقي فيها الحكومة الحدود مغلقة.

وتمر معظم شحنات النحاس في الكونغو الديمقراطية عبر زامبيا للوصول إلى الموانئ الإقليمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك