الدفاع المدني بغزة: رفض إسرائيل طلبات التنسيق تسبب في استشهاد 2500 مصاب بأماكن الاستهداف

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 6:26 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 6:26 م

استنكرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، استمرار الاحتلال الإسرائيلي تجاهله للقانون الإنساني والمواثيق الدولية.

وقالت في بيان، مساء الاثنين، إن الاحتلال يرفض الموافقة على غالبية طلبات التنسيق، التي قدمتها المديرية عبر المنظمات الدولية والإنسانية منذ انتهاء التهدئة الأخيرة في مارس الماضي.

وأضافت أنَّ الاحتلال الإسرائيلي استجاب لـ10% من إجمالي طلبات التنسيق التي بلغ عددها 300 طلب قدمتها المديرية عبر المنظمات الإنسانية.

 

وأكدت المديرية، أن هذا الرفض الإسرائيلي لطلبات التنسيق الميداني للاستجابة الإنسانية تسبب باستشهاد ما يزيد عن 2500 مواطن فلسطيني كانوا مصابين في الأماكن المستهدفة.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لدفعه الاستجابة لطلبات التنسيق الخاصة بالمهام الإنسانية للدفاع المدني.

