انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، من مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية استمرت ساعات.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة أحمد ذوقان للأناضول، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من المخيم بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات".

وأشار ذوقان إلى أن القوات الإسرائيلية كانت قد انتشرت في عدة أحياء بالمخيم، وعملت على تمشيطها دون اقتحام أي منزل.

وفي وقت سابق الاثنين، قال ذوقان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم عند الساعة السادسة من فجر الاثنين (04:00 ت.غ) وانتشر في عدة أحياء.

ولا تكاد تمر أيام قليلة دون أن يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة، ضمن عدوان عسكري متواصل على عدة مناطق بالضفة الغربية.

وفجر الاثنين، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة الغربية واعتقل فلسطينيين، بحسب مصادر محلية للأناضول.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.