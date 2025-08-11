رئيس لبنان: مسيرة تحقيق الإصلاحات المنشودة انطلقت ولا رجوع عنها

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الاثنين، أن مسيرة تحقيق الإصلاحات المنشودة انطلقت ولا رجوع عنها وهي طويلة ومستمرة.

وأوضح عون، أمام وفد جمعية "كلنا إرادة" برئاسة وفاء صعب زاره، في قصر بعبدا، أن الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها على رغم الصعوبات والحواجز التي تواجهنا، لكننا لن نستسلم، موضحا أن مسيرة الوصول إلى تحقيق جميع الإصلاحات المنشودة طويلة وسنستمر بها"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وقال، "كنا أمام خيارين إما أن نتعايش مع الخطأ والفساد أو أن نختار الإصلاح، لذلك قررت إطلاق مسيرة الإصلاح وتحمل المسئولية كاملة".

وأضاف الرئيس اللبناني، أن "دور القضاء مهم جدا في مكافحة الفساد، والتشكيلات القضائية التي صدرت قبل أيام ستساعد في تسريع عجلة القضاء ومواجهة القضايا التي لا تزال عالقة حتى الآن."

واعتبر عون، أن "عقلية الفساد التي سادت خلال السنوات الماضية تتطلب أن نبذل الجهد الكبير لمواجهتها، وقد وضعت الأمور الأن على السكة ولا يجوز ان تكون القاعدة هي الفساد والشواذ، بل الصحيح أن تكون القاعدة هي مكافحة الفساد"، مضيفا "سنعمل للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف ولدينا فرص كبيرة يجب الاستفادة منها في هذه المرحلة".

وفي مسألة التعيينات، أشار الرئيس اللبناني، إلى أنه "يمكن أن نحافظ على التوازن الطائفي ولكن يجب أن نختار النخبة للمراكز الأساسية في البلاد، فاللبناني تعب ويريد أن تحل المسائل العالقة بسرعة لكن هذه العملية قد تأخذ وقتا ونحن نعمل بسرعة ومن دون تسرع".

وقال عون: "تعرضنا وسنتعرض لضغوطات وانتقادات لكن أمام المصلحة العليا كل شيء يهون لأن مصلحة البلاد هي فوق كل اعتبار".

وتابع الرئيس اللبناني، أن "زياراته إلى الخارج أظهرت كم أن الدول تعتز باللبنانيين وتفاخر بهم، وعلينا أن نستفيد من كفاءات اللبنانيين في الخارج".

ولفت إلى أن "دور المنتشرين أساسي في دعم البلاد والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي، مع التركيز أيضا على دور الإعلام في إبراز النواحي الإيجابية وعدم الاكتفاء بتسليط الضوء على الجوانب السلبية أو المبالغة في تصوير الأمور بما يتناقض مع الواقع"، مؤكدا أن "المؤشرات الاقتصادية إيجابية ومشجعة".