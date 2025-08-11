وزير الري يتابع أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي وصيانة خزان أسوان وبواباته



عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً، اليوم الاثنين؛ لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، وأعمال تشغيل السد العالي لاستيفاء التصرفات المطلوب إطلاقها من السد.

وأشار "سويلم"، خلال الاجتماع، لأهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0، خاصة مع أهمية السد العالي باعتباره أهم منشأ مائي فى مصر وأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، لافتا إلى أنه نظم عملية الري وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات.

وأكد الوزير، حرصه على متابعة موقف المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي، ومتابعة موقف إيراد النهر على مدار الساعة، بما يحقق إطلاق التصرفات المائية المطلوبة من السد العالي طبقاً للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.

كما شدد على أهمية أعمال صيانة خزان أسوان وبواباته؛ للحفاظ على سلامته الإنشائية وضمان سلامة تشغليه، والحفاظ على قيمته التاريخية كجزء من مجهودات الحفاظ على منظومة السد العالي، وضمن أعمال تأهيل وصيانة كل المنشآت المائية في مصر.