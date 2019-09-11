تجري الاستعدادات على قدم وساق في منطقة سهل حشيش بالغردقة لاستضافة بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو المقرر إقامتها خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أكتوبر المقبل و التي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

حيث تقام منافسات البطولة على شاطئ "La Piazza" بمنطقة سهل حشيش و الذي يتمتع باطلالته المييزة على أحد أجمل شواطئ محافظة البحر الأحمر و مناظره الخلابة التي تتلائم مع طبيعة البطولة الشاطئية التي تتميز بالطابع الاستعراضي المبهر.

و تشهد البطولة منافسات البومسا بأنواعها و منافسات تكسير الخشب. و تحظى البطولة في نسختها الثالثة بإهتمام كبير من الاتحاد العالمي للعبة الذي بدأ في زيادة الاهتمام بالبومسا و تنظيم بطولات عالمية لها استعدادا لتسجيلها في البرنامج الأولمبي.

و قد أعلن الاتحاد العالمي، عن فتح باب التسجيل للبطولة على أن يستمر حتى يوم ٢٧ سبتمبر.

و يرأس اللجنة المنظمة للبطولة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي و مديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي، فيما يتولى وسام الغامري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.