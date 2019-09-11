وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة

الوزير: طرح 5 محاور على النيل بواقع 3 في الدلتا و2 في الصعيد يوليو المقبل



التقى كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، وفدًا من أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل المختلفة ومتابعة المشروعات الجارية بين الجانبين في مجالات السكك الحديدية ومترو الإنفاق والمونوريل.

وقال الوزير، خلال اللقاء، إن هناك شبكة ضخمة من الطرق يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، فضلًا عن ربط المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية بطرق ووسائل نقل ومواصلات لتيسير تنقل المواطنين مثل طريق "القاهرة-السويس"، و"القاهرة- الإسماعيلية"، و"القاهرة- العين السخنة"، بالاضافة الى الدائري الإقليمي والأوسطي وكذلك القطار المكهرب ومونوريل العاصمة الإدارية.

وطالب وزير النقل البنك بسرعة إنهاء الاجراءات الخاصة بالتعاون الاستثماري في مشروع المونوريل خاصة بعد التوقيع مع تحالف بومباردييه العالمية لتنفيذ المشروع.

وتناولت المباحثات التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون الاستثماري بين الجانبين في مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد لدعم قوة الجر بالسكة الحديد.

وأبدى البنك استعداده للاستثمار في كافة مشروعات السلامة بالسكة الحديد حسب الأولويات والاحتياجات الخاصة بهيئة السكك الحديدية.

وأكد وزير النقل، اهتمام الدولة بتطوير مرفق السكك الحديدية، حيث يجري حاليا تطوير كافة عناصر المرفق، وبخاصة عوامل السلامة والأمان وبتدريب العنصر البشري على أحدث أنواع التكنولوجيا.

كما تم التباحث خلال الاجتماع حول إمكانية التعاون الاستثماري في خط سكة حديد المنصورة- دمياط الجديدة ومشروع مترو أبوقير وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، وكذلك إمكانية التعاون الاستثماري لإنشاء خطوط نقل سريع للأتوبيسات "BRT"، في حارات منفصلة لتلك الخطوط، والتي تتميز بسعة نقل عدد كبير من المواطنين.

وفي مجال الطرق والكباري، أكد وزير النقل، أن هناك فُرصاً إستثمارية عديدة في قطاع الطرق والكباري الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى تنفيذ الوزارة حاليا لعدد (7) محاور على النيل، هى (محور بديل خزان أسوان – كلابشة – قوص – سمالوط – ديروط – عدلي منصور – دراو- ) بتكلفة 9.485 مليار جنيه، وذلك لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل، للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

ولفت إلى أنه بداية من 1 يوليو العام المقبل 2020، سيتم طرح 5 محاور على النيل بواقع 3 في الدلتا و2 في الصعيد، وأن هذه المحاور يمكن أن تكون مجالا للتعاون بين الجانبين.

كما تم مناقشة أوجه التعاون في مجال الموانىء البرية والجافة، حيث أكد الوزير أهمية هذا المشروع، خاصة مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري، والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.