الأوقاف تخصص 20 مليون جنيه لإغاثة الأشقاء في باكستان

قررت وزارة الأوقاف تخصيص 20 مليون جنيه للإسهام في جهود الدولة المصرية لإغاثة الأشقاء في دولة باكستان الشقيقة جراء أعمال الفيضانات التي أضرت بمناطق عديدة من باكستان، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للوقوف إلى جانب أشقائها وقت الشدائد وفي إطار الدور الإنساني للأوقاف.

وتوجهت وزارة الأوقاف - في بيان الليلة - بخالص الدعاء بأن يفرج الله (عز وجل) عنهم كل كرب، وأن يتغمد الشهداء الذين لقوا ربهم جراء هذه الفيضانات بواسع رحمته وأن يلطف بجميع المضارين جراء هذه الفيضانات، وأن يعوضهم خيرا عما فقدوه وألا يضيرهم بسوء ولا مكروه بعد.

واختتمت الأوقاف بيانها بالدعاء بأن يفرج الله - عز وجل - كروب المكروبين في كل بقاع الدنيا، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.