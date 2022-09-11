هاري وزوجته ميجان ينضما إلى الأمير وليام وكيت لتحية الشعب المعزي

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأمير هاري وزوجته ميجان، انضما إلى الأمير وليام وزوجته كيت، لإلقاء التحية على الذين حضروا، السبت، لوضع الزهور أمام قلعة وندسور تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وتوترت العلاقات بين نجلي ملك بريطانيا الجديد، تشارلز، بعد تخلي هاري وميجان عن ألقابهما الملكية وانتقالهما للإقامة في الولايات المتحدة.

وكان الملك تشارلز الثالث قد عبر عن حبه للأمير هاري وزوجته ميجان خلال أول كلمة يلقيها بعد اعتلائه العرش، أمس الجمعة، في إشارة ذات مغزى للزوجين اللذين تربطهما علاقة متوترة ببقية العائلة.

وأعلن قصر باكنجهام، السبت، أن مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في كنيسة ويستمنستر في قلب لندن بتاريخ 19 سبتمبر.

وأكد القصر أن جثمان الملكة، التي توفيت، الخميس، عن 96 عاما، سيُنقل بعد ذلك إلى كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور غربي لندن.