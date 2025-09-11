رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض حربا معقدة ونواجه تحديات متنوعة

قال رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير، إن بلاده «تخوض حربًا معقدة وطويلة الأمد».

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال مساء الخميس، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها زامير، ضمن فعاليات ترقية قائد لواء شمال الضفة الغربية، والذي أصيب العام الماضي، بجروح في انفجار عبوة ناسفة بمخيم طولكرم.

وأشار رئيس الأركان إلى أن قوات الجيش «تعمل بنشاط» في جميع الجبهات، وهو ما يفرض عليها «تحديات متنوعة».

وأضاف: «واجبنا هو هزيمة أعدائنا، ومنع التهديدات، وتعزيز أمن إسرائيل، وتعد إعادة المحتجزين إلى ديارهم إحدى المهام المعقدة التي تواجه الجيش».

وشدد على أهمية تكثيف الجهود والإجراءات لإعادة المحتجزين الإسرائيليين، سواء أحياء أو أموات، واصفًا إياها بـ«الواجب والمهمة الوطنية الأخلاقية».

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 227 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.