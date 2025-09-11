دخلت، اليوم الخميس، 119 شاحنة مساعدات من عند بوابة معبر رفح البري الفرعية إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأوضح مصدر مختص في معبر رفح البري، أنه تم إدخال 119 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة لدعم الشعب الفلسطيني، وقد تم تحميلها بالمواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والاحتياجات الأساسية، ومنها: "20 شاحنة من دولة الإمارات، و30 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و4 شاحنات من دولة قطر، و20 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و45 شاحنة من هيئة UN".

وأضاف المصدر، أن إجمالي الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء، بلغ 5486 شاحنة، حملت نحو 35 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، لافتًا إلى أن مجموع شاحنات الوقود التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ التاريخ نفسه، بلغ 17 شاحنة فقط، حملت أكثر من 750 طنًا من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات.