حرصت الفنانة سوما، على حضور انتخابات نقابة المهن الموسيقية داخل نادي نقابة الممثلين؛ لدعم زوجها المرشح الموسيقار مصطفى حلمي، اليوم الثلاثاء.

وقالت سوما، لـ"الشروق": "أدعم زوجي بكل ما أملك، وأرى أنه الأصلح لمنصب نقيب الموسيقيين فهو سيقدم معاشات وسيحل مشكلة مؤدي المهرجانات وسيقيم حفلات خاصة بالنقابة، فهو سيذهب بنا إلى الأمام، وإذا خالفه الحظ سيدعم أيضا بقدر ما يستطيع".

جدير بالذكر أنه تنعقد انتخابات النقابة في كل من القاهرة بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، وفي الإسكندرية على مسرح عبد المنعم جابر، وفي المنصور في قاعة ميامي بطلخا، وفي مقار النقابات الفرعية بمختلف المحافظات الأخرى حتى الصعيد.

وتضم قائمة المرشحين على منصب نقيب الموسيقين؛ كلا من الموسيقار مصطفى حلمي، والفنان مصطفى كامل، والدكتور علاء سلامة، والموسيقار شريف حلمي.