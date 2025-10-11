ذكرت وسائل إعلام عبرية، السبت، أن 6 طائرات أمريكية كبيرة في طريقها إلى إسرائيل استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت "القناة 12" العبرية، بأن "6 طائرات بوينج من طراز C 17 في طريقها إلى في إسرائيل قبيل زيارة الرئيس الأمريكي ترامب".

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "هذا النوع من الطائرات يستخدم في النقل الاستراتيجي والتكتيكي، كما يمكن استخدامها في نقل القوات حول العالم" دون مزيد من التفاصيل.

وذكر موقع "أكسيوس" السبت، أنه من المقرر أن يصل ترامب إلى إسرائيل، صباح الاثنين، بالتوقيت المحلي، حيث سيلقي خطابا أمام الكنيست (البرلمان) ويلتقي عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وتأتي زيارة ترامب عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.ج)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

والخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وأشار موقع "أكسيوس"، إلى أن ترامب "تعهد بإرسال 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد أن القوات الأمريكية "لن تدخل غزة، وستراقب وقف إطلاق النار من مقر سيُنشأ في إسرائيل".